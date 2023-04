Tension politique: La CNTS / Forces du Changement déplore fermement

Le Secrétariat exécutif national de la CNTS / Forces du Changement déplore fermement ce vendredi, la tension politique qui règne dans le pays, ainsi que la situation économique et sociale.



D’après Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC, joint au téléphone, un dialogue et des négociations sont nécessaires pour faire face à ces nombreux problèmes que le pays traverse actuellement, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la justice.



Ainsi, il a souligné l'échec notoire de l'État face à l'augmentation du prix des denrées de première nécessité.