Tension sur le marché du sucre : La Cnts demande des explications de la Direction du commerce intérieur

Tension sur le marché du sucre : La Cnts demande des explications de la Direction du commerce intérieur La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) s’inquiète, de plus en plus, de la situation socio-économique de notre pays et tire la sonnette d’alarme quant aux conséquences sur la paix sociale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

« A cela s’ajoute la hausse répétitive des prix, la spéculation et la rétention de stocks de certaines denrées de premières nécessités avec de lourdes conséquences sur le bien-être des populations déjà fortement éprouvées par la 3ème vague de la pandémie de Covid-19 ».



« Le sucre devient une denrée rare sur le marché et pourtant nos investigations auprès de la direction de la Compagnie sucrière sénégalaise nous renseignent de la disponibilité de ce produit en quantité. Nous appelons la Direction du commerce intérieur à justifier le pourquoi de la pénurie, car, l’Etat a l’impérieux devoir de protéger les populations contre d’éventuelles spéculations sur les produits de consommation courante », plaide la Cnts dans un communiqué reçu hier, à EnQuête.



Dans les industries alimentaires, elle souligne que la dernière mesure gouvernementale, à savoir l’introduction d’une nouvelle taxe sur les bouillons, menace près de 5 000 emplois au niveau de la société Patisen, un leader dans les chaines d’approvisionnement.



