Tensions: Yakham Mbaye, Racine Talla et Thierno Birahim Fall bientôt reçus par Macky Sall Le président de la République a promis, mardi, de recevoir les Directeurs généraux de Le Soleil, l’APS et de la RTS pour voir ’’comment apaiser les tensions’’ dans les trois entités du service public de l’information. ’’Je vais recevoir les Directeurs généraux des organes de presse publics afin de discuter avec eux et voir comment apaiser les tensions qui existent dans le secteur des médias publics’’, a-t-il dit.

Macky Sall s’exprimait lors de la cérémonie de remise des cahiers des doléances des syndicats. Le 1er mai ayant coïncidé avec les préparatifs de la fête de Korité, marquant la fin du ramadan, la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au chef de l’Etat s’est finalement déroulée ce mardi.



Le président de la République a déclaré avoir instruit le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, de s’enquérir de la situation dans ces entreprises.



’’D’après les déclarations des syndicalistes, la situation au quotidien national Le Soleil n’évolue pas contrairement à ce qu’on l’avait dit’’ , a lancé le chef de l’Etat, interpellé sur le sujet par les représentants des centrales syndicales.







Concernant la presse en général, il a relevé le nombre important de quotidiens, 29 sur le marché.







Macky Sall a rappelé aux patrons de presse leur devoir de respecter les lois et règlements qui régissent toutes les entreprises.







’’Il faut qu’ils s’acquittent de toutes leurs obligations envers leurs employés afin de lutter contre la précarité, qui peut entraîner la déviance’’, a soutenu Sall.

