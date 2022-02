Tensions à Guet Ardo : Le Khalife choisit son maire à la place du maire réélu aux Locales…

Rien ne va plus entre Tallabouya Bâ, le maire sortant de BBY de la commune de Guet Ardo (département de Louga), réélu à 53% lors du scrutin du 23 janvier dernier et Amadou Aissata Bâ, le Khalife général de la famille religieuse de ladite localité qui rejette l’élection de ce dernier, imposant à la place son candidat défait, Abdoul Bâ de la coalition And Ligueye Sunu Gow.



Le chef religieux avait déclaré publiquement, que le maire sortant Tallabouya Bâ ne dirigera plus la maire de Guet Ardo même si les populations portent leur choix lui. Depuis une semaine, les forces de l’ordre ceinturent la cité religieuse pour éviter d’éventuelles confrontations entre les militants du maire sortant Tallabouya Bâ et les fidèles du Khalife déterminés à faire respecter la volonté de leur marabout.



La mairie incendiée par des individus non encore identifiés



D’ailleurs, c’est dans ce climat délétère et lourd de tensions que la mairie de Guet Ardo a pris feu, hier matin vers 9h. Des individus non identifiés l’ont incendié. Le pire a été frôlé, mais le bureau d’état-civil n’a pas été touché par les flammes qui ont tout détruit sur leur passage.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Louga ont effectué un rapide transport sur les lieux pour éteindre le feu. La gendarmerie de Koki appuyée par des éléments de l’escadron de surveillance et d’intervention, sont à pied d’œuvre pour identifier les auteurs de cet incendie criminel qui n’a pas fait de victime. Ce différend qui oppose le maire réélu Tallabouya Bâ et le Khalif de Guet Ardo Amadou Aissata Bâ, est loin de trouver une issue heureuse. Les autorités locales ont joué la médiation, mais en vain.















Le Mandat