Tensions à la Mairie de Dakar: Bamba Fall accuse Soaham Wardini de gestion solitaire et opaque Entre Bamba Fall et Soham Wardini, ce n’est pas le grand amour. Le maire de la Médina accuse l’édile de la capitale, de gestion solitaire et opaque à la mairie de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

« Elle fait une gestion solitaire. Elle n'associe pas certains adjoints à ses démarches et décisions. Je suis le premier adjoint, mais je ne sais rien de ce qu'elle fait. La mairie de Dakar ne marche plus comme du temps de Khalifa Sall. Wardini fait ce qu'elle veut », déclare Bamba Fall, chargé des questions sociales à la ville de Dakar, dans "Les Echos".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos