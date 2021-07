Tensions au Nord du pays: Affrontements entre gendarmes et populations à Tessékré, Le village d’Amali situé dans la commune de Téssékré dans le département de Linguère, a été hier le théâtre de violents affrontements entre des gendarmes de la brigade de Yang-Yang et une frange des populations de la localité.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Des sources de Seneweb, relayées par « L’As », révèlent que tout est parti d’une patrouille de routine effectuée par les hommes en bleu au marché hebdomadaire d’Amali. Les forces de l’ordre ont interpellé deux jeunes dames, pour défaut de pièces d’identité.



Après plusieurs heures passées à bord du pick-up des gendarmes, leurs parents ont sollicité leur libération. C’est sur ces entrefaites que les hostilités ont démarré. Et les deux parties se sont violemment affrontées.



Saykel Sow a été grièvement blessé et évacué au centre de santé de Dahra. On apprend aussi qu’un gendarme est légèrement blessé. Le chef de village de Beli Kodiolé Seydi, Asset Bâ et son neveu Arona Omar Bâ, ont été arrêtés et placés en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de Yang-Yang.



