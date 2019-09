Tensions de trésorerie de l’Etat : Une réduction drastique des budgets réclamée

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal s’est engagé dans sa décision de restreindre les dépenses de son administration. Une mesure diversement appréciée. Et pour l’essentiel, les sénégalais, interpelés veulent que l’objet de Macky Sall ait un impact sur le panier de la ménagère. « Nous traversons depuis 2 ans des difficultés. L’Etat du Sénégal n’a plus le choix. On a des budgets qui se résument à l’Impôt.



Aujourd’hui, c’est des dépenses de téléphone, de l’électricité et de l’eau qui sont visées. Mais, les coûts de fonctionnement de l’Etat doivent suivre cette décision », a exigé l’économiste, Meissa Babou au micro de Sud FM.



Ainsi, d’autres sénégalais trouve que cette mesure a été tardivement prise par le Chef de l’Etat, Macky Sall. « Cette décision vient un peu tard. Macky Sall connaît l’administration sénégalaise. C’est regrettable de procéder par couche. Nous avons un pays très endetté. Maintenant, il faut voir comment faire bénéficier des avantages aux citoyens. Il faut réduire de manière drastique le budget. Il y a tellement de niches. Et, il faut une volonté sincère », a dit Mbodiène Mbodj.





La mesure, consistant à restreindre les dépenses de l’Etat a été positivement approuvée. Mais, certains d’entre eux, demandent à réinjecter ces montants économisés dans les domaines de la santé, de l’éducation etc. Surtout, faire sentir cette économie dans le panier de la ménagère.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos