Tensions en vue à l’Assemblée nationale : Pourquoi ça risque de chauffer entre les députés ce jeudi ?

Selon "Les Échos", qui rapporte cette information, on ne sait pas encore quel ministre se présentera devant l’Assemblée nationale. Cependant, le journal estime que « les travaux ne seront pas de tout repos », étant donné le contexte tendu dans lequel ils se déroulent.



En effet, cette séance a lieu alors que le président du groupe parlementaire de l’opposition Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop, est en garde-à-vue et que le verdict du procès impliquant Ousmane Sonko et Adji Sarr, est attendu.