Tensions internes au PUR : Les responsables dénoncent la gestion de Cheikh Tidiane Youm Les Secrétaires Généraux de Fédération (SGF) et Secrétaires Nationaux (SN) du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) ont tenu un point de presse ce samedi 25 janvier 2025, au siège du parti. Lors de cette rencontre, les membres du collectif ont exprimé leur désaccord avec certaines initiatives politiques et organisationnelles menées par Cheikh Tidiane Youm au nom du PUR.

Babacar Lo, Secrétaire national du mouvement de la jeunesse PUR, a pris la parole pour dénoncer des actes qu'il qualifie de "blocages, d'insubordination et de manipulation", entravant la bonne marche du parti. Selon lui, ces agissements ont particulièrement impacté la présidentielle de 2024, où "Cheikh Tidiane Youm, bien qu’il n’ait pas été désigné candidat du parti, a posé des actions jugées préjudiciables au bon déroulement de la campagne". Il ajoute que ces actions ont "affecté l'utilisation des ressources du parti et perturbé la mise en œuvre de la stratégie définie par le directoire de campagne".



Le collectif accuse également Cheikh Tidiane Youm d’avoir entravé le processus d’investiture pour les législatives de 2024. "Lors des discussions pour établir les listes, nous avons constaté avec étonnement que les propositions validées au niveau départemental et national ont été remplacées par une liste reprenant en quasi-totalité celle de 2022, sans concertation préalable", a déploré Babacar Lo.



Outre ces manœuvres jugées préjudiciables, le collectif a dénoncé des irrégularités lors du Congrès de 2022, qui ont conduit à son rejet pur et simple par l’Assemblée générale. "Des textes frauduleusement introduits ont été présentés à l'Assemblée sans concertation", a-t-il ajouté.



Face à ces "forfaitures", les membres du collectif exigent la tenue d’un "Congrès extraordinaire statutaire inéluctable", ainsi que "la défenestration de Cheikh Tidiane Youm de toutes les instances du parti". Ils réclament également "la mise en place d’un comité chargé de superviser les concertations avec la base avant l’organisation de ce Congrès".



Dans son discours, Babacar Lo a exhorté les militants, et particulièrement les jeunes, à rester mobilisés pour préserver l’unité du parti. "Nous sommes l’avenir du PUR. Nous avons toute confiance en notre cher président, le professeur Serigne Mouhammadoul Moustapha Sy Al-Maktoum, qui a toujours pris ses responsabilités quand le pays en avait besoin", a-t-il affirmé.



Le collectif annonce enfin qu’un "calendrier préparatoire du Congrès extraordinaire sera établi dans les meilleurs délais et soumis à l’appréciation du président du parti". Il invite ainsi tous les responsables du PUR à faire de ces réformes une "priorité absolue" afin de garantir la stabilité et l’avenir du parti.



