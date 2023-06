Tensions politiques : Les activités sportives à l’arrêt Les violentes manifestations qui gangrènent le Sénégal depuis le verdict du procès Ousmane Sonko – Adji Sarr paralysent le pays dans les tous les domaines. Celui du sport ne déroge pas à la règle. La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a reporté jusqu’à une date ultérieure la tenue de ses activités sportives en raison des scènes de violence meurtrières qui ont fait 9 morts vendredi et qui se poursuivent toujours.

D’après Bes Bi, l’instance dirigeante du football pro l’a fait savoir via un communiqué publié dans la matinée. «En raison des risques d’insuffisance de service d’ordre pour couvrir nos compétitions et des éventuelles difficultés de déplacement de nos équipes, liées à la situation politique du moment, tous les matchs de L1 et L2 programmés le Samedi 03, le Dimanche 04 et le Lundi 05 Juin sont reportés à une date ultérieure», lit-on dans le communiqué publié par la Ligue pro.



Bes Bi ajoute que le rugby va emboîter le pas au football avec la décision de la Fédération sénégalaise de rugby (Fsr) de reporter la finale de la Coupe du Sénégal prévue ce samedi, «en raison de la tension sociopolitique qui règne à Dakar». Elle devait opposer au stade Iba Mar Diop l’équipe de l’Asfa à celle de Kirène.



Et la lutte pourrait également suivre. Le Président du CNG, Bira Sène pourrait prendre une décision pour voire la tenue ou non des galas prévus ce week-end. L’absence de services d’ordre pourrait conduire à un report de toutes les activités comme c’est le cas dans les autres disciplines.



