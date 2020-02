Tensions politiques : Samba Sy accuse l’opposition d’être à la solde d’intérêts étrangers Le ministre du Travail, non moins Secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), a accusé l’opposition sénégalaise d’être à la solde de forces étrangères et de vouloir brûler le pays. Samba Sy l’a déclaré, hier, lors du 5ème anniversaire du CDS, qui regroupe des partis de gauche, soutenant le président Macky Sall. Il a réitéré, par la même occasion, l’engagement du CDS dans la coalition Benno Bokk Yakkar. Toutefois, interrogé sur une possible candidature du PIT à la présidentielle de 2024, il a soigneusement esquivé la question.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos