Tentative d’arnaque : Alerte de la CENA sur une fausse offre de recrutement diffusée en ligne

Dans un communiqué officiel, la CENA dénonce cette désinformation et assure n’avoir publié aucune offre d’emploi. Elle met en garde les internautes contre tout accès à ce type de lien, qui pourrait être une tentative d’arnaque ou de fraude.



L’institution électorale décline toute responsabilité et annonce qu’elle se réserve le droit de prendre des mesures appropriées face à cette usurpation de son identité.



La CENA appelle les citoyens à redoubler de vigilance et à se référer exclusivement à ses canaux officiels, pour toute information concernant son fonctionnement et ses recrutements éventuels.