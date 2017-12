Tentative d'assassinat à répétition: Qui en veut au maire libéral de Niagha ?

Yoro Mballo, le maire libéral de la commune de Niagha, située dans le département de Goudomp (région de Sédhiou) a échappé à une nouvelle tentative d’assassinat. Dans la nuit du vendredi au samedi, des individus armés d’un fusil artisanal ont ouvert le sur lui, l’atteignant au niveau du sein gauche et au biceps droit.



Son conseiller Boubacar Baldé, qui l’accompagnait au moment des faits a été également touché au niveau de la cuisse. Ils ont été évacués à l’hôpital de Kolda où les balles ont été extraites.



«Je remercie Dieu de m’avoir encore sauvé. Hier (avant-hier) vers 22 heures j’ai quitté chez moi pour une partie de thé avec les amis à la boutique du coin. Quelque temps après, nous entendu une détonation. Et, mon ami Boubacar Baldé m’a dit qu’il a été touché. Alors moment où je l’aidais à se relever, j’ai reçu à mon tour une balle au sein gauche et au biceps. Nous avons été évacué au poste de santé de santé de Niagha puis à l’hôpital de Kolda », raconte à la Rfm Boubacar Baldé, qui accuse dans la foulée ses adversaires politiques et annonce une plainte contre X.



Pour rappel, la commune de Niagha est cœur d’une rivalité politico-judiciaire entre le pouvoir et l’opposition. Aux élections municipales de 2014, Yoro Mballo du Pds avait remporté haut la main le scrutin. Mais son rival Idrissa Diallo de l’Apr avait introduit un recours pour faire annuler le vote. A la suite d’une bataille judiciaire, Yoro Mballo a été finalement rétabli dans ses droits. Mais depuis lors et bien avant, il a échappé à quatre tentatives d’assassinat.



La dernière attaque a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 mars 2016. Ce jour-là, aux environs de 22 heures des individus lourdement armée ont investi son domicile dans l’intention de le tuer. Fort heureusement pour lui, il était en visite chez un de ses proches. Dans leur retraite, les assaillants ont emporté une somme d’argent et d’autres biens.





