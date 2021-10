"Tentative d'assassinat contre Sonko": La réponse de Benoit Sambou à Bassirou Diomaye… Dans une tribune publiée durant la semaine, Bassitou Diomaye Faye évoque une tentative de d’assassinat de son leader politique, lors de la violente attaque subie par leurs militants à Ziguinchor, le week-end dernier. Benoit Sambou, qui était l’invité du grand jury de la Rfm, a répliqué.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

«J’ai entendu un de ses responsables dire qu’il y a eu complot pour l’assassiner en Casamance. Je considère que tout cela est une insulte aux casamançais. Pourquoi à chaque fois qu’un leader politique va en Casamance, on prétend qu’il va y être assassiné.



Les Casamançais ne son pas des assassins. La Casamance est la plus belle terre d’accueil sur Sénégal où se côtoient toutes les langues, toutes les cultures toutes les religions. Nous vivons dans une parfaite harmonie. Qu’on arrête.



Nous ne sommes pas des meurtriers nous ne sommes pas des assassins. Malgré le conflit qui a pu exister là-bas. J’invite les uns et les autres à respecter la Casamance. Personne ne s’est jamais senti en danger là-bas. Donc je souhaite que les uns et les autres cessent de crier à l’assassinat ou au complot quand ils sont en Casamance.»

iGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos