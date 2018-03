Tentative d’enlèvement : Le Procureur requiert un mandat contre Idiatou Diallo

La dame arrêtée pour tentative d’enlèvement au rond-point de la poste Médina a bénéficié hier, d’un second retour de parquet. Le journal Libération informe que le Procureur a ouvert une information judiciaire pour enlèvement d’un enfant de moins de 7 ans et requis contre elle le placement sous mandat de dépôt. Idiatou Diallo et non Aïssatou contrairement à ce qui a été écrit, est née à Dakar. Selon le journal, elle fera face au magistrat instructeur qui sera désigné aujourd’hui.

La quarantaine révolue, Idiatou Diallo est selon ses proches, une déficiente mentale. Une thèse confirmée par L. G. Boissy, le médecin qui la suivait à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Entendu dans le cadre l’enquête de la police ce dernier a confié avoir détecté chez elle des troubles d’humeur de type maniaco-dépressif récurrentes qui se manifestent par « des troubles extravagantes, des moments de colère avec des propos délirants de persécution voire une mythomanie ». L’homme de l’art a révélé par ailleurs avoir traité la maman de la prévenue qui souffre elle aussi de troubles psychiques.

Le parquet qui ne semble pas être convaincu par ses témoignages a décidé de saisir un juge d’instruction le temps de voir plus clair.