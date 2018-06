Tentative d'escalade des grilles du palais: les trois étudiants de l'APR condamnés…

Malgré la gravité des faits qui leur sont reprochés, les trois étudiants de l’Apr arrêtés mercredi dernier pour avoir tenté d’escalader les grilles du Palais de la République, s’en sont tirés à bon compte. Birame Ndong, Ndiogou Thiaw et Cheikhou Khadim Niang ont été déclarés coupables et condamnés à seulement une peine de 15 jours ferme. En fait, le juge tribunal des flagrants délits de Dakar n’a retenu contre eux que les infractions d'outrage à agent, de rébellion et de voie de fait.

Il faut dire que cette peine clémente était attendue à l’interrogatoire d’audience, d’autant que le Procureur lui-même a demandé à ce qu'ils soient condamnés à une peine assortie de sursis.



À la barre, les prévenus ont tous fait profil bas face à leur comportement grave et déshonorant qui avait fait les choux gras de la presse. La défense assurée par Me Tidiane Diallo a sollicité une application bienveillante de loi.



Kady FATY, leral.net