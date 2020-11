Tentative d’extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse: Une plainte déposée contre un Nigérian pour escroquerie Pour se faire du fric sans effort, le Gambien Ibrahima Kaïré a décidé d’accuser, à tort, le Nigérian Claytus. Il a déposé plainte contre ce dernier pour escroquerie et vol, afin de lui soutirer de l’argent. Devenu l’arroseur arrosé grâce à l’enquête minutieuse menée par les éléments de la Dic, Ibrahima Kaïré tombe pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion de fonds.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Kaïré a comparu vendredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ce musicien gambien est poursuivi pour tentative d‘extorsion de fonds et de dénonciation calomnieuse. En effet, du toupet le mis en cause n’en manque pas. Pour se faire du fric, il a accusé le ressortissant Nigérian Claytus d’escroquerie et de vol. Pour mener à bien son plan machiavélique, le prévenu s’est rendu à la Division des investigations criminelles (Dic), afin de déposer une plainte contre celui-ci, marchand de pièces détachées de son état.



Le supposé plaignant expliquait avoir vu une annonce sur Facebook portant sur la vente d’une moto. Ainsi, après avoir contacté le Nigérian, il lui a versé la somme de 1,5 million de francs Cfa. Accusations qui ont désemparé Claytus qui sans tarder, a contacté son conseil, Me Bachir Lô, qui a rappliqué dare-dare sur les lieux.



Déterminé à aller jusqu’au bout, Ibrahima Kaïré appuie plus fort sur la plaie et déclare à l’avocat qu’il ne voulait pas envoyer son client en prison. Pour éviter cela, il lui a réclamé la somme de 2 millions de francs CFA. Semant le doute dans la tête de l’avocat, celui-ci conseille à son client d’accepter le deal. Mais, convaincu de son innocence, Claytus refuse tout bonnement, en jurant n’avoir jamais vu le plaignant.



Ses dénégations ne sont pas restées vaines. En effet, après une enquête minutieuse, les redoutables enquêteurs de la Dic vont découvrir le pot aux roses, grâce au témoignage de l’ex-copine du Gambien. Celui-ci en désignant son ancienne petite amie Ndèye Faye comme témoin de la transaction, ne se doutait pas de ce qui l’attendait. Ndèye Faye a nié toute participation dans cette affaire. Elle a révélé aux enquêteurs que le numéro de téléphone versé dans le dossier, appartenait à Ibrahima Kaïré.



Tombé dans son propre piège, ce dernier a dans un premier temps contesté les faits devant le juge des flagrants délits, vendredi, lors de sa comparution. N’étant pas convaincant, il finit par avouer son délit. « J’ai fait tout ça pour gagner de l’argent », lâche-t-il, en faisant régner la surprise chez le public venu assister à l’audience.



Dégoûté par l’attitude du prévenu qui a failli ruiner la vie de son client, Me Bachir Lô a réclamé la somme de 3 millions de francs Cfa, en guise de dommages et intérêts. Il a sollicité que le mis en cause soit maintenu dans les liens de la détention.



La représentante du Ministère public avait pour sa part requis 2 ans de prison ferme. Après lui avoir décerné un ticket d’une durée de deux ans dont 1 an ferme de séjour à la citadelle du silence, le tribunal a condamné le prévenu à payer à Claytus, la somme d’un million de francs Cfa pour réparation du préjudice causé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos