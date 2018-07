Tentative de blanchiment : Une assistante au ministère des Finances épinglée avec ses complices

Des peines allant de deux à trois ans. C’est ce qu’a requis ce mardi, le procureur de la République dans l’affaire de tentative de blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des derniers publics, qui passait devant la troisième Chambre correctionnelle de Dakar.



Pointée du doigt dans cette affaire, assistante comptable au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, Louise Diakhère Fall, le transitaire Massamba Salane et Ahmadou Diop, ainsi que le fournisseur de ce dit ministère, Abdoulaye Touré, devront encore patienter pour voir le sort que leur réserve la justice.



En attendant, ils ont chacun tenté de tirer la couverture sur soi. Ce qui n’a pas empêché les conseils de Poste Finances de réclamer un dédommagement de 20 millions de francs CFA, là où la défense a plaidé la relaxe de ses clients.



En effet, tout est parti le jour où le receveur des Postes de Guédiawaye a informé les éléments du Commissariat central de Guédiawaye, qu’un individu s’était présenté devant son guichet pour percevoir un virement de plus de 100 millions de francs CFA, effectué dans le compte d’un de ses agents, la nommée Ndèye Bineta Faye. Selon lui, cette dernière l’avait informé sur le fait qu’elle a reçu dans son compte, un virement de ladite somme.



Sans désemparer, il a immédiatement avisé le chef d’agence de Poste Finances de Malick Sy, mais il s’est avéré que le virement a été effectué à partir d’un compte « Postalia » qui se trouve dans cette même agence. De fil en aiguille, ils se sont rendus compte qu’il s’agissait d’un virement fictif effectué à partir du compte de l’agent de guichet répondant au nom d’Alimatou Guèye, dont le code d’accès a été piraté. Entendue, Ndèye Bineta Faye a indiqué que c’est que c’est une amie à elle du nom de Coumba Diène, qui l’avait appelée pour le mettre en rapport avec un certain Ahmadou Diop. Quelques temps après, ce dernier l’avait appelée pour lui dire qu’un de ses talibés devait lui faire un virement de 5 millions de francs CFA, représentant un « adiya » pour le Magal, mais sur un compte Poste Finances.



C’est sur ces entrefaites, inique la dame, qu’elle lui a donné son numéro de compte pour faire le décaissement. Et cela, sans le visa des contrôleurs de l’agence. En réalité, dès qu’un chèque dépasse un million de francs CFA, il ne peut pas être payé par l’agence, car il doit être visé auparavant.



Selon elle, c’est avec une grande surprise qu’elle a trouvé dans son compte les 100 millions de francs CFA. « Je l’ai contacté et je lui ai suggéré de m’apporter le reçu. C’est ainsi qu’il m’a mis en rapport avec Salane qui a été arrêté dans nos locaux », raconte la dame.









