Tentative de déstabilisation du pays: La Coalition Républicaine / Samm Sunu Rew met en garde Ousmane Sonko La Coalition Républicaine/ Samm Sunu Rew apprécie positivement le bilan reluisant du président de la République, Macky Sall. Ce dernier, précise-t-on, a fini de par son ingéniosité et de sa posture hautement républicaine, à transformer radicalement le visage du Sénégal. Elle regrette que des marchands d’illusions cherchent vaille que vaille, à plonger le pays dans le chaos, avec des appels récurrents à l’insurrection. Et, elle clame haut et fort qu’elle est prête à accompagner le Président Sall à briguer un second quinquennat, dans l’unique intérêt du pays.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023

La Coalition Républicaine / Samm Sunu Rew s’engage activement à défendre les fondamentaux de République, les acquis démocratiques et les institutions du pays. Cette coalition, composée de vrais patriotes, est dirigée par Modou Fall, un homme du sérail, véritable défenseur des causes justes. « Nous avons décidé d’un commun accord, de l’accompagner pour l’intérêt supérieur de la nation. Aujourd’hui, le constat est amer. Des marchands d’illusions cherchent vaille que vaille, à plonger notre pays dans le chaos, avec des appels récurrents à l’insurrection. Une incitation à un soulèvement populaire, voire une guerre civile », a expliqué le coordonnateur de la Coalition, Victor Sadio Diouf.



Ainsi, il invite la jeunesse de la coalition républicaine à se tenir debout comme un seul homme, pour mettre à nu le jeu de ce grand « obsédé » des salons de beauté. Au lieu d’aller répondre à la justice pour se défendre, il estime qu’il préfère sacrifier sans cesse la vie de jeunes Sénégalais pour s’échapper. Appuyé par de grands lobbys obscurs, ce manipulateur hors norme, accuse-t-on, veut installer un désastre total. Mais qu’il trouvera sur son chemin les jeunes de cette coalition, qui promet une riposte, « œil pour œil, dent pour dent ». « Ce pseudo-patriote, animé par des intérêts crypto- personnels, agit instinctivement. Il ignore royalement les conséquences néfastes qui découleraient d’éventuelles violences », regrette-t-il.



Et, la jeunesse de la coalition république, lance un appel solennel aux responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar à descendre sur le terrain, pour balayer d’un revers de main, ces mensonges éhontés de l’opposant Ousmane Sonko. Mais, cette jeunesse, félicite vivement le président de la République, qui a mis le Sénégal sur les rails de l’émergence. A cet effet, cette coalition clame haut et fort, qu’elle est prête à l’accompagner pour briguer un second quinquennat, dans l’unique intérêt du pays.



Victor Sadio Diouf invite Ousmane Sonko à avoir de la sérénité s’il n’a rien à se reprocher. « Il a affaire à une jeune dame innocente, trouvée à des heures indues, dans le milieu que nous connaissons tous. Par conséquent, toute tentative de vouloir asseoir la thèse d’un complot, sera vaine », conclut-il.





