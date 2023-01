Tentative de meurtre à Tambacounda : Fanta Touré sert de tessons de bouteilles à son époux et à sa coépouse Folle de jalousie, Fanta Touré a tenté d’abréger la vie de son mari et de sa coépouse, en mettant des tessons de bouteille dans le dîner qu’elle leur a servi. Le bilan de cet acte odieux allait être macabre puisque sa coépouse était en état de grossesse très avancé. Ecrouée à la prison de Tambacounda, Fanta Touré risque de comparaître devant la Chambre criminelle pour jugement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2023

Même si elle est souvent assimilée à une preuve d’amour, la jalousie peut conduire à la démence. En atteste l’attitude de la dame Fanta Touré qui risque d’être traduite devant la Chambre criminelle de Tambacounda. Le 22 décembre dernier, Mamadou Dieng s’est présenté au Commissariat central de Tambacounda pour porter plainte contre sa deuxième épouse, Fanta Touré. Il accuse cette dernière de tentative de meurtre avec préméditation.



En effet, la veille au soir, alors qu’il dînait tranquillement avec sa première épouse Daba Mané, l’émigré Mamadou Dieng constate qu’il mâchait quelque chose de dur. Aussitôt, il demande à Daba Mané de poser sa cuillère et de ne plus manger. Allumant la lumière, il découvre quelques morceaux de verre mélangés au repas.



C’est ainsi qu’il a demandé des comptes à sa deuxième femme, Fanta Touré qui s’était abstenue de dîner sous prétexte qu’elle n’avait pas faim, mais cette dernière l’abreuve d’injures avant de passer aux aveux.

Immédiatement, Mamadou Dieng et sa première épouse (Daba Mané) se rendent à l’hôpital, où ils ont été pris en charge avant d’être évacués dans la même soirée à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack où ils ont été sauvés d’une mort certaine.



Lorsqu’elle a été interrogée par les policiers qui, lors de la perquisition, ont découvert dans ses habits le reste des tessons de verre, Fanta Touré a reconnu sans sourciller avoir voulu ôter la vie à Mamadou et à Daba. Et quand les policiers lui ont demandé la raison qui l’a poussée à cette cruauté, elle a soutenu qu’elle en avait marre des complots que son mari et sa première épouse ne cessaient de fomenter contre sa personne.



A l’en croire, c’est une de ses amies dont elle a refusé de donner l’identité, qui lui a suggéré de tuer son époux et sa coépouse avec des tessons de bouteille. Mais malgré leurs investigations, les policiers ne sont pas parvenus à connaître l’identité de l’amie en question.



N'empêche, Fanta Touré a été déférée devant le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, au terme de sa garde à vue. Après son face-à-face avec le juge d’instruction, elle a été inculpée de tentative de meurtre avec préméditation sur Mamadou Dieng et Daba Mané.



Du coup, elle attend son procès devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda. Elle encourt jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.











L'As

