Tentative de mise en accusation : Quand l’Assemblée nationale fait le mort...

C’est le cas des procédures de mise en accusation. Avant-Hier, des députés de Pastef en ont enclenchées contre les ministres Antoine Diome et Sidiki Kaba. Mais ces actions risquent de ne pas connaitre de suite.



En décembre 2021, la coalition Yewwi askan wi a tenté de traduire le président de la République devant la Haute cour de juste pour «haute trahison». Il était reproché à Macky Sall d’avoir accueilli Djibril Ngom qui s’était enfui avec les listes de l’opposition à Matam lors des dépôts de candidatures aux élections locales.



En février dernier, les députés de Yewwi avaient introduit une requête pour mettre en accusation Macky Sall et 10 ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19.



Jusqu’ici, l’Assemblée nationale a fait le mort. Et ce sera peut-être le cas pour la nouvelle demande de Yewwi. Qui disait qu’il n’y a jamais deux sans trois ?



Bes Bi