Tentative de spoliation foncière à Méouane : le maire Bara Ndiaye indexe le sous-préfet

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Méouane dénonce une tentative de spoliation foncière des populations des villages de Tobène et Macka Dieng par l’autorité administrative déconcentrée au bénéfice des Industries Chimiques du Sénégal, ICS. A travers un communiqué de presse , Bara Ndiaye tient le sous -préfet de Méouane, "Monsieur Ibrahima Ndaw pour responsable de toute situation préjudiciable à la sécurité et à la paix sociale".



Dans la même lancée, le maire dénonce aussi "les intimidations de l’administration déconcentrée par la mobilisation massive des forces de sécurité à la place d’un dialogue constructif et sincère.



Il condamne l’usage inapproprié et abusif de la force publique contre des populations qui ne défendent que leur outil de subsistance.



Le responsable de l'APR exprime son total soutient aux populations et s’engage à rester à leurs côtés dans cette lutte juste et légitime.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos