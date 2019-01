Tentative de viol: Tyco Tattoo condamné à...

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Tyco Tattoo de son vrai nom Djibril Ndiogou Diop a été condamné hier à trois mois de prison dont 1 mois ferme. Le tribunal des flagrants délits de Dakar, rendant sa décision a disqualifié les faits de coups et blessures volontaires initialement retenus contre lui en violence et voies de faits. Le tribunal l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens en ce qui concerne le délit de tentative de viol, rapporte emédia. Le célèbre tatoueur est inculpé depuis le 19 décembre 2018 pour tentative de viol et coups et blessures volontaires. Selon l’accusation, Tyco aurait tenté d’abuser d’une de ses clientes, Warda Attal au cours d’une séance de travail. Des accusations qu’il a toujours niées à l’enquête préliminaire comme devant la barre.

