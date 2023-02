Tentative de viol a Tambacounda : Un bijoutier appâte une écolière de 11 ans avec une bague L'affaire fait grand bruit au quartier Gourel Diadji de Tambacounda. Un homme marié à une femme et père d’un enfant a séquestré une fillette de 11 ans dans sa chambre, avant de tenter de la violer. Pris en flagrant délit, le bijoutier a été arrêté par les policiers du commissariat central de la capitale du Sénégal oriental. Le présumé pédophile est a été déféré ce vendredi au parquet. Détails d'une sordide histoire ! Le Grand Panel

Incroyable, mais vrai ! Une fillette âgée de 11 ans l'a échappé belle à Tamba. L'élève D. S., en classe de CP a failli être violée par son kidnappeur, un bijoutier. Ce dernier a abordé la jeune fille sur la voie publique.



Le présumé pédophile a ainsi promis d'offrir une bague à la petite écolière, à condition qu'elle vienne la récupérer à son domicile, le lendemain matin. Comme convenu, la fillette a fait un détour chez le bijoutier pour récupérer son "cadeau", sur le chemin de l'école.



Dès que la fillette est entrée dans la chambre, le mis en cause l'a déshabillée. Le bijoutier a mis sa main devant la bouche de D. S. pour l'empêcher de crier, selon des sources de Seneweb proches du parquet. L'homme marié a pratiqué des attouchements sur la fillette avant de frotter son sexe contre celui de D. S. Mais l'homme âgé de 38 ans n'a pas réussi à la pénétrer, parce qu'il a été surpris en flagrant délit.



En effet, une voisine du mis en cause avait aperçu la fillette lorsqu'elle s'introduisait dans la chambre du bijoutier. La dame a avisé aussitôt l'oncle de l'écolière, qui a contacté, à son tour, M. L. S., le père de l'enfant. Ce dernier, un ASP, a débarqué au lieu indiqué et a toqué à plusieurs reprises à la porte de la chambre, sans aucune réponse. Car le mis en cause était affairé à se rhabiller avant d'ouvrir sa porte.



L'agent de sécurité de proximité lui a demandé sa fille, mais le bijoutier a fait croire à son interlocuteur qu'il n'a aucune nouvelle d'elle. L'ASP a soulevé le rideau de force avant d'apercevoir sa fille. Sur ces entrefaites, le mis en cause a pris la fuite.



Le père de l'enfant s'est présenté au commissariat central de Tamba le mercredi dernier où il a déposé une plainte sur la table du chef de service. Dans sa déposition, l'ASP a retracé les faits. La victime, D. S., assistée de son père, a expliqué comment elle a été piégée par le bijoutier incriminé.



Selon elle, ce dernier avait promis de lui offrir une bague avant de lui donner rendez-vous le lendemain à son domicile. L'adolescente de 11 ans est revenue dans les moindres détails sur le film de sa séquestration. Les hommes du commissaire Arona Kane ont requis les services d'un gynécologue.



Après examen, le rapport médical atteste que l'hymen de la petite fille est resté intact, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Munis de ces informations, les policiers ont procédé à l'arrestation le mis en cause.



Soumis à un interrogatoire, le bijoutier a reconnu partiellement les faits. "Je me suis enfermé avec elle dans ma chambre. Je voulais lui vendre une bague. Mais je n'ai jamais tenté de la violer ou faire des attouchements sur elle", a-t-il tenté de faire croire aux enquêteurs qui ne sont pas tombés de la dernière pluie.



C'est ainsi que l'indélicat bijoutier a été présenté, vendredi, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tamba pour tentative de viol sur une mineure de 11 ans et pédophilie. A.Camara file directement en prison.



