Tentative de viol supposé: Le Sénégal aux trousses des touristes «saboteurs» Pour ce qui est du viol supposé de touristes espagnoles en Casamance, l’enquête se poursuit et l’Etat du Sénégal usera de tous les moyens pour faire éclater la vérité. Et le cas échéant, les coupables seront punis. Selon le ministre du Tourisme, aucune action n’est exclue, même judiciaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2018 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal mobilisera l’ensemble de ses moyens pour préserver ses intérêts. Il ne faut pas s’étonner de nos démarches à venir, pour faire face à cette tentation de décrédibiliser la destination Sénégal.



je pense que nous ne pouvons pas faire tous ces efforts et laisser passer des tentatives les saboter. Donc, on peut s’attendre à tout de notre côté. Il y a une enquête qui est en cours pour faire la lumière sur cette tentative de sabotage…», a soutenu Mame Mbaye Niang sur Rfm.

