Tentative de viol sur une sage femme: L'auteur arrêté (image choquante, âmes sensibles s'abstenir) Leral avait donné l'information exclusive sur la sage femme qui a échappé au viol, mais gravement blessée par son agresseur au poste de santé de Bandia, il y a quelques semaines. Eh bien, le malfrat pervers a été arrêté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

En cavale, Makha Diawara, poursuivi pour tentative de viol et de vol à main armée sur la sage-femme du Poste de santé de Fadial, dans le département de Mbour, est tombé. Il a été arrêté par les pandores de la Brigade de Joal, grâce au téléphone de sa victime qu’il a bradé le lendemain de l’agression,



Pour rappel, la présidente de l’Association nationale des sages-femmes d’État du Sénégal, Bigué Ba Mbodj, avait sonné l’alerte, suite à une tentative de viol commise par un malfrat à l’encontre d’une sage-femme d’État communautaire. La victime, Gnima Sagna, était en service de garde dans la soirée de ce lundi, lorsque vers les coups de 04 heures, un individu s’est attaqué à elle dans les locaux même de la maternité du Poste de santé de Fadial.



La dame, qui a échappé à son bourreau, s’est retrouvée la main tranchée avec une arme blanche, avant d’être admise en soins intensifs à l’Eps de Grand-Mbour.

Ses collègues, indignées, avaient plaidé en faveur d’un renforcement de la sécurité au niveau des services et à plus de vigilance.

[https://www.leral.net/Bandia-Une-sage-femme-echappe-au-viol-mais-Images-choquantes-ames-sensibles-s-abstenir_a307515.html]

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos