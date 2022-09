Tentatives d'extorsion de fonds, menaces: Mathias Pogba placé en garde-à-vue

Nouveau rebondissement dans « l'affaire Pogba ». Comme révélé par "Le Monde" et confirmé par l'AFP, Mathias Pogba, frère aîné de Paul, a été placé en garde-à-vue, ainsi que trois autres personnes, dans le cadre de l'enquête ouverte en France à la suite des « tentatives d'extorsion » dénoncées par Paul Pogba (Juventus) à la fin du mois d'août.



D'après l'AFP, Mathias Pogba s'est présenté de lui-même « en début d'après-midi (mercredi) au service d'enquête et a été placé en garde-à-vue ». Par ailleurs, sur les quatre suspects entendus, l'un a été placé en garde-à-vue mardi et les trois autres l'ont été mercredi.