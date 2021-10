Tentatives de fraude pré électorale: 6 562 inscriptions fictives décelées à Gueule-Tapée / Fass / Colobane L’opposition n’a même pas besoin d’aller aux élections locales, si l’on se fie à Cheikh Omar Sy. Et pour cause, après la publication de la carte électorale par région, ces membres de l’opposition disent avoir noté « 6 562 inscriptions fictives », nous dit Rewmi.



Un chiffre qu’ils n’arrivent pas à comprendre, alors qu’au moment de la clôture de la révision des listes électorales, les nouveaux inscrits n’étaient qu’au nombre de 1571.



En effet, le nombre d’inscrits dans la commune de Gueule-Tapée / Fass / Colabane est passé de 37 757 électeurs à 45 890.



Pour sa part, le candidat de Doomi GFC, promet de suivre l’affaire et de déposer un recours contre ce qu’il dit être, « une atteinte grave à la démocratie ».















Rewmi

