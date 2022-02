Tenue des Législatives à date échue, un impératif

Le report des élections législatives fixées au mois de juin par le chef de l’Etat, est de plus en plus agité par la presse. Mais pour le leader de Fsd/Bj Cheikh Bamba Dièye, aucun prétexte ne saurait justifier le renvoi de ces élections. La tenue des Législatives à date échue constitue, à ses yeux, un impératif non négociable. A l’en croire, une démocratie tient par le respect de son calendrier électoral, et gouverner, c’est prévoir. Il estime que l’Etat du Sénégal avait cinq années pour se préparer à l’organisation des Législatives.



Selon Cheikh Bamba Dièye, la même dynamique qui a organisé les Locales, aurait pu prendre en charge l’organisation des Législatives en juin. Les explications relatives au délai ne sont que des faux fuyants pour faire passer la pilule amère d’un report, déclare M. Dièye.



Pour le leader du Fsd/Bj, l‘opposition n’a rien à y gagner parce que les changements urgents attendus par le peuple sénégalais, passeront par l’organisation en juin des Législatives, rapporte "L'As".