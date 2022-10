Ter: L'identité de l'homme percuté par le train dévoilée

L’on en sait un peu plus sur l’homme qui a été percuté par un train sur le tracé du Ter.



L’homme s’appelle M. Ndiaye. Il est âgé de 30 ans et habite à Yeumbeul. Il a été retrouvé hier vendredi, allongé sur les rails du Train Express régional (Ter). Il s'est introduit dans la nuit du 29 au 30 septembre sur le réseau ferroviaire et y a été percuté par un train.



Selon le Directeur général de Sen Ter, Abdou Ndéné Sall, contacté par L'Observateur, ce n'est pas le Ter qui a heurté M. Ndiaye, mais le train du Gco, circulant sur la voie métrique qui transporte des marchandises, explique iGFm.



A l'en croire, l'accident s'est produit vers 3H du matin à hauteur du PK 16711, à 1 km de la gare de Yeumbeul, direction Diamniadio. Pour le Dg du Sen Ter, la victime serait suicidaire.



Selon les informations de L'Observateur, M. Ndiaye qui s'en est tiré avec des blessures, est interné à l'hôpital Principal de Dakar. Après le choc, il a été conduit à L’hôpital de Pikine puis à celui de Grand Yoff.