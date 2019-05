Ter: Oumar Youm annonce la fin des travaux pour le 14 juin Les travaux du Ter devraient prendre fin le 14 juin prochain. Ce qu’a annoncé le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, selon "L’Observateur". « Les travaux du Train express régional (Ter) avancent très bien. Nous avons retenu la date contractuelle du 14 juin 2019 pour la fin des travaux », a, en effet, confié Oumar Youm au journal, ajoutant qu’il y aura une période de pré-exploitation, qui va démarrer incessamment, et va se terminer en septembre 2019.

