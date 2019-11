Ter : les points de passage fermés le 30 novembre prochain Alors que son lancement est guetté avec impatience, les responsables du Train express régional (Ter), ont annoncé que tous les points de passage dans les chantiers du Ter seront fermés à partir du 30 novembre prochain pour les besoins des essais de certification.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, à Pikine, les populations affichent déjà leurs inquiétudes de voir leurs difficultés de se déplacer, se corser. A Thiaroye, par exemple, l’on craint que la ville ne soit coupée en deux et que l’accès aux services administratifs concentrés dans la partie nord, soit plus compliqué pour ceux qui sont dans la partie sud. Aussi, les populations demandent-elles l’aménagement de passerelles pour une meilleure mobilité.

Le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé que le Ter sera mis en circulation dans le premier trimestre de 2020. Mais avant cela, il sera réceptionné à la fin de ce mois de novembre.



