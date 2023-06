Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Terrain litigieux lot 677 Ngor: Le Colonel Saboury Ndiaye, patron de la DSCOS dément Aida Seck et confirme Madiambal Diagne, accusé à tort de banditisme foncier Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 23:49 | | 0 commentaire(s)| Le colonel Saboury Ndiaye, patron de la DSCOS a apporté ce samedi, des précisions sur le terrain litigieux de 150 m2, situé rond-point de Ngor, en face l’immeuble Philip Morris, lot 677, dont la dame Aida Seck qui dit être propriétaire de ce terrain. Le patron de la DSCOS a souligné que sur les droits réels du terrain n’y figure pas le nom de la plaignante Aida Seck. Et pourtant, en compagnie de Dame Mbodj, elle a porté de graves accusations sur Madiambal Diagne, à travers une sortie médiatique. Celle qui disait n’avoir jamais vendu son terrain a calomnié le patron du Groupe Avenir Communication. Mais, le patron de la DSCOS, papiers de vente en main, a formellement, démenti Aida Seck.

Le Patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne a été accusé d’avoir acheté un terrain litigieux par une dame du nom d’Aida Seck. Mais, le Colonel de la DSCO, Saboury Ndiaye a fait une sortie médiatique pour démentir l’accusatrice de Madiambal. Il a rappelé avoir convoqué la dame plaignante pour un interrogatoire devant le Commandant de Brigade.



Les actes de vente et autres documents afférents de SCI Soninka ont montré une signature en bonne et due forme d’Aida Seck chez notaire. Et, elle a reconnu avoir signé les papiers de vente de la SCI Soninka. C’est d’ailleurs, la société SCI qui a revendu le terrain à Fatou Bintou qui se trouve être l’épouse de Madiambal. Et, c’est présentement, son nom qui figure sur les droits réels du terrain.



Ailleurs, après une saisine de ses services par l’ancien Directeur général de l’Office national de l’Assainissement (Onas), Lasana Gagny Sakho, Aida Seck a été condamnée à six mois de prison avec sursis et, à payer une amende de 500 000 FCfa. Le terrain a été en construction. Mais, les travaux ont été arrêtés. Puisque, Aida Seck a indiqué par la suite, qu’il y un empiètement de ce terrain sur un autre. Présentement, révèle Colonel Saboury Ndiaye, les services Cadastres sont en train de déterminer les limites réelles de ce terrain.



A retenir, Madiambal Diagne, patron du Groupe Avenir Communication, accusé d’avoir acheté un terrain de 150 m2 en litige, situé au rond-point de Ngor, en face l’immeuble Philip Morris, apporte une réponse à ses accusateurs. Il retrace l’histoire de l’achat et de la transaction opérée par son épouse pour l’acquisition de ce terrain, visé par ces accusations.



Madiambal Diagne écarte toute son implication dans cette transaction foncière et précise que la plaignante, Aïda Seck, était en relation d’affaires avec Lasana Gagny Sakho, dans le cadre d’un projet immobilier. Ils avaient une société ensemble.



Mais, c’est l’ancien Directeur général de l’Office national de l’Assainissement (Onas) qui avait vendu ce terrain, en bonne et due forme, à son épouse. Et la transaction a été faite au cabinet de la notaire, Me Nafissatou Diop Cissé une crédible notaire . Outré par les accusations infondées, il promet de saisir la justice d’une plainte contre Dame Mbodj.







