Territoriales à Bignona: L’opposition remporte 15 communes sur les 19 du département

Sur la totalité des 19 communes que polarise Bignona, la coalition Yewwi askawi wi a remporté 15 communes. Par contre 4 autres passent sous le contrôle de d’autres coalitions. Il s’agit de celles de Sindian et de Niamone remportées respectivement par Ansoumana Sané, secrétaire général de Suma lumak SA et d’Atab Badji, le chef d’agence de la Sonatel. Le premier investi par la coalition Benno et le second, aussi membre de la coalition au pouvoir, est parti sous la bannière de la coalition Bunt-bi. Ainsi, Atab Badji a défait le député maire sortant de Niamone, Léopold Yancouba Coly (candidat de Benno). Deux autres candidats ayant tiré leur épingle de ces joutes électorales sont Papis Ansoumana Diémé, agent des impôts, investi par l’UCS Mbollo dans la commune de Mlomp (Boulouf) et Mamadou Lamine Sora de Wallu Sénégal dans la commune de Coubalan (Kalounaye).



D'après "Le Soleil", les communes de Bignona (23.788-inscrits), Tenghori (11.774), Kafountine (19.846), Kataba1 (9.722) détenant le plus important corps électoral sont remportées par la coalition Yewwi Askan wi (YAW).



Un autre fait également passé inaperçu est la défaite de la mouvance dans la commune de Thionk Essyl, base naturelle du ministre-conseiller Abdoulaye Badji. Le coordonnateur départemental a soutenu l’inspecteur des impôts Abdou Ben Sambou. Mais ce dernier est battu par Souleymane Diatta, tête de liste de (YAW). C’est tout de même le cas de la commune rurale de Djignaky où le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor, Moustapha Lô Diatta, a perdu la commune.



Dans la commune de Kartiack qui polarise les villages de Kartiack, Thiobon, Dianki (village Aminata Assome Diatta), et Bassire (Ousmane Sonko) Benno (1010) voix n’a pas su faire mieux que Yewwi (1224).



Il faut aussi préciser que dans les 19 communes du département, aucun maire sortant n’a réussi à être réélu. Aucune femme n’a pour autant été investie pour briguer le suffrage des populations locale. En ce qui concerne le conseil départemental, Mamina Kamara, candidat investi par la coalition Benno Bokk Yaakaar, a perdu devant l’unique adversaire, Yancouba Diémé de Yewwi Askan wi.