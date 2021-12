Terrorisme: 33 personnes tuées et brûlées dans un bus au Mali Les faits se sont produits dans la matinée du vendredi 3 décembre lors du trajet d'un bus entre le village de Songho et le marché de Bandiagara.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 17:54 | | 1 commentaire(s)|

Des hommes armés non-identifiés ont tiré sur le véhicule, crevé ses pneus et tiré sur les passagers avant d'y mettre le feu avec les passagers à l'intérieur selon des sources.



Trente trois (33) personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été tuées et 17 autres seraient blessées et plusieurs portées disparues, a affirmé Moulaye Guindo, le maire de Bankass, une ville voisine, à Ouest-France.



Les forces de sécurité ont été dépêchés sur les lieux. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook