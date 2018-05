Terrorisme : Mamadou Camara écroué pour diffusion de fausses nouvelles Née en 1998 à Paroumba (Vélingara), Mamadou Camara a été mis en examen et écroué par le doyen des juges pour diffusion de fausses nouvelles en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'escroquerie au préjudice de l'Etat.

Le jeune Mamadou Camara a été mis en examen et écroué par le doyen des juges pour diffusion de fausses nouvelles en relation avec une entreprise terroriste et tentative d’escroquerie au préjudice de l’Etat.



Dans cette affaire, Mamadou Camara avait inventé une histoire rocambolesque, en évoquant un projet d’attentat contre le Sénégal pour se faire de l’argent mais également, pour ne pas être la risée dans son village (Paroumba à Vélingara).



Selon Libération, l’accusé jurait que l’Etat islamique lui a proposé un milliard de francs en échange d’informations sur l’armée, la police, les points de passage à la frontière ainsi que sur la crise casamançaise.



Cette affaire a été élucidée par la Division des investigations criminelles (Dic) et qui est pendante devant le premier cabinet d’instruction, informe le journal Libération.

