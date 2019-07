Terrorisme : Moustapha Diatta totalement blanchi

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon Libération, le Doyen des juges d’instruction a signé une ordonnance de non-lieu en faveur de Moustapha Diatta et le nommé Sidalamine Ould Ile Ame comme l’a sollicité le parquet dans son réquisitoire. Tous les deux en détention pour terrorisme présumé, doivent recouvrer la liberté.

Moustapha Diatta avait été arrêté et jugé en même temps que Imam Aliou Badara Ndao pour terrorisme. Acquitté, il a été maintenu en prison par le parquet de Dakar, pour accointance présumé avec Oul Sidi Ahmed Sina et Boubacar Niangadou. Ces deux ressortissants maliens qui ont été arrêtés en même que Sidalamine Ould Ile Ame sont soupçonnés d’être en lien avec les auteurs de l’attaque terroriste de Grand Bassam (Côte d’ivoire).



D’ailleurs, après avoir signé l’acte de cessation de poursuite à l’égard Moustapha Diatta et Sidalamine Ould Ile Ame, le Doyen des juges a renvoyé devant la chambre d’accusation Oul Sidi Ahmed Sina et Boubacar Niangadou pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos