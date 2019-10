Terrorisme : Un « ambassadeur » de Boko Haram arrêté par la DIC

Un membre de Boko Haram a été arrêté puis placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic).



Muhammed Adamu qui se proclame ambassadeur d'Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram faisait des prêches pour la secte djihadiste au Nigéria, en Mauritanie avant de débarquer à Tambacounda (Sénégal), informe le quotidien « Libération ».



Muhammed Adamu a avoué avoir fréquenté Makhtar Diokhané condamné à 20 ans de travaux forcés pour sa proximité avec Shekau ainsi qu'un combattant Sénégalais et recruteur de Boko Haram, Moussa Mbaye.

Selon toujours Libération, il a confié aux enquêteurs avoir séjourné à Kaolack et à Tambacounda sur indication du jihadiste sénégalais Moussa Mbaye tué nigéria.



