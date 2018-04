Terrorisme présumé : la filière du Lac Rose cernée

Il a été beaucoup de question du quartier Keur Marième Mbengue du Lac Rose lors de la comparution de l’accusé Ibrahima Ndiaye dans le cadre de l’affaire Mokhtar Diokhané et Cie. Devant la chambre, l’accusé avait évoqué le cas de trois de ses amis à savoir Sidy Sarr, Lamine Ndiaye et Adama Bodian qui ont subitement « disparu du quartier ».



Selon les informations de Libération, Sidy Sarr était l’Imam de la mosquée Ibadou de Keur Marième Mbengue (Lac Rose) et Lamine Ndiaye était l’Emir du mouvement dans cette localité et mari de…Aida Sagna, écrouée à Dakar pour terrorisme après avoir purgé une peine de deux ans ferme à Libye pour les mêmes faits.



Sidy Sarr, qui a rallié l’Etat islamique avec son épouse et Lamine Ndiaye qui a fait le voyage avec son fils, sont des djihadistes. A vrai dire, une filière du djihad semble avoir vu le jour dans ce quartier ou le groupe de Makhtar Diokhané a tenu sa première réunion en 2012, sous la houlette de Moussa Mbaye, maître coranique à Keur Marieme Mbengue ayant rejoint Boko Haram sous le nom de guerre Abou Nafiq.









Libération