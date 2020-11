Terrou-Bi: Le directeur François Portiglia viole un décret présidentiel et licencie 126 employés [Vidéo] Ça sent le roussi entre les 126 employés licenciés et le Directeur général de l’hôtel Terrou-Bi, François Portiglia.



Ce dernier prétextant que le secteur touristique et hôtelier sénégalais est durement impacté par la crise du coronavirus, a renvoyé 126 soutiens de famille dont une femme enceinte. Ce, au mépris du décret présidentiel stipulant qu’aucun employé ne doit être renvoyé pendant la crise pandémique.



Ainsi, invité à la Rédaction de SeneNews, le collectif des 126 licenciés a affirmé, à travers leur porte parole du jour, Babacar Ndiaye, que « le motif avancé par le directeur n’est pas valable. Nous irons jusqu’au bout pour obtenir gain de cause dans les meilleurs délais ».

