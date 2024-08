Téssékéré : Maodo Sow, disparu depuis le 25 août, retrouvé mort pendu à un arbre

Les habitants du village de Darou Salam Belel Bawane, situé dans la commune de Téssékéré (département de Linguère) sont dans l’émoi et la consternation.



Un homme âgé de 34 ans, répondant au nom de Maodo Sow, porté disparu depuis le dimanche 25 Août, a été retrouvé mort pendu à un arbre situé à quelques encablures du village, relate Seneweb.



La découverte macabre a été faite hier mercredi vers 18 heures par des bergers.



Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, les sapeurs-pompiers de Dahra et l’infirmier chef du poste de santé de Téssékéré se sont rendus sur les lieux du drame.



Après constat, le corps de la victime en état de décomposition avancé a été inhumé non loin du lieu du drame.



Selon ka source de Seneweb, le défunt ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.