Test grandeur nature de la nouvelle chaloupe de Gorée

En attendant que le Président Macky Sall l’inaugure en grande pompe, la nouvelle chaloupe baptisée Boubacar Joseph Ndiaye a fait hier un premier test grandeur nature réussi entre le Port de Dakar et l’île de Gorée. Hier le directeur général du Port de Dakar Mountaga Sy a permis aux populations de Gorée, aux touristes et à de jeunes élèves qui devaient faire une excursion dans l’île de voyager pour la première fois dans la nouvelle chaloupe. C’est dans un enthousiasme généralisé que ces voyageurs ont pris place à bord de la chaloupe qui offre une modernité et un confort de voyage impressionnants, renseigne LeTémoin.



L’équipe à bord dirigée par le Haut commandant du Port Ibrahima Badji a réussi une bonne prise en charge de la chaloupe pour ce voyage test tranquille. A l’aller et au retour plus de 350 personnes sont montées à bord. La nouvelle chaloupe, une acquisition de l’Etat, est arrivée dans les eaux du port vers la fin janvier après avoir quitté son port de fabrication en Turquie.