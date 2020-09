Testostérone - Caster Semenya - "Je refuse que World Athletics me drogue ou m'empêche d'être qui je suis" Caster Semenya a perdu son appel devant le Tribunal fédéral suisse contre la restriction des niveaux de testostérone chez les coureuses.Semenya n'est pas autorisée à participer à des épreuves d'athlétisme comprises entre 400 m et 1 mile sans prendre de médicaments réduisant le taux de testostérone, suite à un changement, en 2019, du règlement l'organisme directeur de l'athlétisme mondial World Athletics, renseigne BBC Afrique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis très déçue. Je refuse de laisser World Athletics me droguer ou m'empêcher d'être qui je suis", a déclaré l'Africaine du Sud, âgée de 29 ans.L'instance dirigeante de l'athlétisme a introduit une règle selon laquelle les athlètes présentant des différences de développement sexuel (DSD) doivent soit prendre des médicaments pour pouvoir participer aux épreuves d'athlétisme de 400m au mile, soit changer de catégorie.





Les athlètes présentant un DSD ont des niveaux de testostérone naturelle plus élevés, ce qui, selon World Athletics, leur donne un avantage sur les autres."Exclure les athlètes féminines ou mettre en danger notre santé uniquement en raison de nos capacités naturelles place World Athletics du mauvais côté de l'histoire", a ajouté Semenya."Je continuerai à me battre pour les droits humains des athlètes féminines, tant sur les pistes d'athlétisme qu'en dehors, jusqu'à ce que nous puissions toutes courir librement comme nous sommes nées. Je sais ce qui est juste et je ferai tout ce que je peux pour protéger les droits humains fondamentaux, pour les jeunes filles du monde entier", a-t-elle aussi dit.



Le Tribunal arbitral du sport a rejeté l'année dernière un recours de Semenya contre cette règle.La Cour suprême suisse a ensuite suspendu temporairement la décision, avant de revenir plus tard sur sa décision.Cela signifie que Semenya, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques dans la catégorie 800 m en 2012 et 2016, n'a pas pu défendre son titre mondial sur 800 m à Doha l'année suivante, car elle n'a pas pu empêcher le changement de règlement décidé par l'organe directeur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos