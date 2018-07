Texas : Pour effacer une dette auprès de dealers, une mère vend... son fils de 7 ans ! Au Texas, une mère de 29 ans a vendu son fils de 7 ans à des trafiquants de drogue. Elle comptait ainsi effacer une dette de 1.000 €.

Les faits se sont déroulés vendredi 6 juillet 2018, à Corpus Christi, au Texas, aux États-Unis. Esmeralda Garza, 29 ans, a été interpellée pour avoir vendu son petit garçon de 7 ans.

L’enfant a été découvert par la police lors d’une perquisition chez des dealers. Interrogé par les enquêteurs, le petit garçon a précisé que les suspects n’étaient pas ses parents et que sa mère s’appelait Esmeralda Garza.

Elle vend son fils pour 3.000 € Lors de son interrogatoire, la mère de l’enfant a expliqué qu’elle devait près de 1.000 € aux trafiquants de drogue. Elle aurait alors vendu son fils pour régler sa dette. Elle devait également recevoir 2.000 € après la signature des papiers pour la garde.

Selon France Soir, l’enquête a également permis de découvrir qu’Esmeralda Garza avait l’intention de vendre ses petites filles de 2 et 3 ans. Elle se trouve désormais derrière les barreaux, en détention provisoire. Elle encourt entre 2 et 10 ans de prison et sa caution s'élève à 100.000 $.

Les proches de la suspecte se sont dit extrêmement choqués. Les grands-parents espèrent enfin obtenir la garde des trois enfants. Ces derniers ont été pris en charge par les services sociaux.











