The Golden Europe Award: Cheikh Amar primé, le patron de Tse-Afrique recevra le prix du Golden Europe aujourd'hui au cours d'un dîner de gala à Berlin Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 15:48

Golden Europe pour la qualité et le prestige commercial de Tse-afrique, le patron de Tse-afrique Cheikh Amar recevra ce 15 juillet 2019 au cours d’un dîner de gala à Berlin (Allemagne), il sera accompagné par sa charmante épouse Marie Amar, comme le dit l’adage, « derrière chaque grand homme se cache une grande femme » et de son fils cadet, Mouhamed Amar.



Le prix du Golden Europe pour la qualité et le Prestige Commercial. Le groupe otherways management et consulting maître d’œuvre de ces distinctions remises à plusieurs hommes d’affaires venant des 5 continents, a pour but de mettre à disposition les informations nécessaires à des entreprises du monde entier, afin de promouvoir leur système de gestion,de communication et de développement.



Elle se concentre sur les thèmes suivants :la gestion de la qualité,le développement durable, la gestion par projets entre autres. Cheikh Amar a été primé pour son engagement dans son pays notamment dans le secteur du machinisme agricole, ses résultats commerciaux et professionnels.





