Thèses complotistes politiques: Le refuge d'Ousmane Sonko

Après sa rencontre avec le Doyen des Juges, ses avocats parlent de la disponibilité et de la réactivité du leader du Pastef à donner des réponses sur l’ensemble des questions du Doyen des Juges.



Mais, les sources ont révélé que sa ligne de défense repose sur une volonté de charger un Etat et ses services, dans un dossier exclusivement privé. Son option de défense, évoque-t-on, reste une dérobade dangereuse, démontrant à suffisance sa volonté d’éloigner le sujet de son contexte. Malheureusement, regrette-t-on, sa dérobade a été palpable et visible sur sa peur pour se tirer d’affaire.



« Ousmane Sonko n’a cessé de parler de thèses complotistes. Il débine et refuse toute sa responsabilité dans l’affaire du viol. Alors que, c’est lui qui s’est rendu sur les lieux de massage. Mais, il a cherché à accuser le Président Sall », révèle la source.