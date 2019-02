Thiadiaye : Un apprenti-chauffeur coincé durant plus d’une heure suite à un accident

Pendant plus d’une heure, les sapeurs-pompiers se sont affairés pour désincarcérer un apprenti de camion coincé suite à un accident de la circulation à Thiadiaye.



Selon des sources de IGFM, un camion malien était stationné sur le bas-côté pour un contrôle douanier lorsqu’un camion-citerne a surgi pour le percuter. L’apprenti du camion malien avait ainsi été projeté par la violence du choc puis coincé entre les deux véhicules.



Aux dernières nouvelles, il a été extirpé par les « soldats du feu » et évacué à l’hôpital.

