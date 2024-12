« Thiaroye 44 ou l'amorce d'une diplomatie souverainiste », Par Abdoul Wahab Ka, coordonnateur national de l'ADS

La confirmation, enfin, du massacre de Thiaroye par lettre du Président de la République française, Emmanuel Macron, adressée à Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, quatre vingt ans après la tragédie, résulte de la ténacité du nouveau régime déterminé à faire la lumière sur cette page sombre de notre histoire commune avec la France.



Il reste cependant, pour ces martyrs qui n'eurent pour tort que d'avoir réclamé leur dû après avoir vaillamment participé à la libération de la France de l'occupation nazie, d'en déterminer le nombre et d'identifier les endroits où ils ont été ensevelis. Les sources officielles de la France les estiment entrent 70 et 80 alors que les historiens avancent 400 victimes.



Quelle ingratitude ne pourrait-on s'empêcher de s'exclamer de la part de cette nation considérée par nombre de ces victimes comme la"mère patrie".



Cette reconnaissance imposée par la marche forcée de l'Histoire avec l'avènement du nouveau régime, marque le début d'une nouvelle ère avec la France. Elle clôt les relations longtemps déséquilibrées en faveur de cette dernière et, savamment entretenues par un néo- colonialisme dont la caractéristique principale est le complexe que nourrissent certains préjugés aux fins d'une exploitation abusive de nos ressources.



En réalité, la nouvelle diplomatie de souveraineté ne peut émerger que sur une reconsidération en profondeur de ces relations qui passent par la vérité mémorielle.



L'Action pour le Développement et la Souveraineté, fidèle à ses principes fondamentaux, félicite le nouveau régime, encourage la dynamique amorcée et manifeste son soutien à la réalisation d'un Sénégal juste, prospère et souverain.



Abdoul Wahab Ka,

Coordonnateur national de l'Action pour le Développement et la Souveraineté -ADS-