Thiaroye : Arrestation de l’individu qui insultait le Président Diomaye et le Premier ministre Sonko

Mardi 22 Avril 2025

Un individu qui se faisait appeler tour à tour « Christa » ou « Yalla Dji (Dieu) » a été arrêté hier lundi par la brigade de gendarmerie de Thiaroye, avant d’être remis aux enquêteurs de la Section de Recherches, rapporte L’Observateur, repris par Senenews. À travers l’application TikTok, il publiait régulièrement des vidéos dans lesquelles il s’en prenait sans retenue au Président Bassirou Diomaye Faye ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko.



Ces vidéos au contenu choquant sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Tantôt ses cibles étaient le Président de la République, tantôt c’était son chef de gouvernement, Ousmane Sonko. D’autres fois encore, ses propos injurieux visaient des chefs d’État étrangers. Une attitude provocatrice et répétée qui a fini par attirer l’attention des autorités. Selon L’Observateur, cet homme était déjà dénoncé depuis quelque temps par de nombreux internautes, mais c’est la politique de « tolérance zéro », décrétée par le Premier ministre Sonko contre les insultes dirigées contre les autorités et les chefs religieux, qui a précipité son arrestation.



L’Observateur informe que l’individu a été activement recherché tout au long du week-end. Il a finalement été interpellé à Thiaroye, puis brièvement retenu à la brigade de gendarmerie avant d’être confié aux redoutables enquêteurs de la Section de Recherches. C’est désormais devant eux qu’il devra s’expliquer sur les motivations de ses actes.



Toujours selon les informations de L’Observateur, ceux qui le connaissent, notamment dans les quartiers populaires de Dakar et en banlieue, comme à Yeumbeul-Comico où il réside, doutent de sa santé mentale. Certains habitants assurent qu’il ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. D’autres, en revanche, rejettent cette hypothèse, arguant qu’un individu véritablement déficient ne pourrait pas gérer régulièrement la publication de vidéos sur une plateforme comme TikTok.



Par ailleurs, L’Observateur rappelle qu’il n’en est pas à sa première interpellation. Par le passé, il avait déjà été arrêté par les éléments du commissariat de police de Thiaroye pour usage de chanvre indien. Une consommation excessive de cette substance a-t-elle altéré son discernement ? C’est l’une des nombreuses questions que tenteront d’élucider les enquêteurs lors de son audition à la Section de Recherches.

