Thiaroye: Des gangsters poignardent un policier

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 17:45

La mort tragique du supposé agresseur double de voleur de bétail nommé S. S, dit Pape Sarr ou Laye Sarr a déclenché, hier, une véritable vendetta à Thiaroye Sam-Sam.

Armés de machettes, des gourdins, de couteaux et autres, ils ont fait irruption chez un supposé indicateur de la police, qu’ils soupçonnent d’avoir balancé leur pote.

Mais, dans le feu de leur action, ils font une méprise sur la présumée taupe de la police et se rendent chez le frangin de celui-ci qui se trouve être un flic. Ils exhibent leurs armes, profèrent des menacent avant de foncer sur le limier pris de court.

Ce dernier prend son arme de service et tire un coup de sommation en l’air. Mais les malfaiteurs en grand nombre, prennent de vitesse l’agent de police et le poignarde gravement à la tête avant de prendre la fuite.

Le policier blessé a été évacué dans une structure sanitaire de la banlieue pour des soins, rapporte Les Echos.



